Израильские вертолеты атаковали цели на юге Сирии

Вертолеты армии Израиля атаковали цели на юге Сирии. Удар был нанесен по военным объектам сирийской армии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение армии Израиля, удар нанесли вертолеты ЦАХАЛ со стороны Голанских высот. Были атакованы несколько военных объектов, в том числе наблюдательные пункты сирийской армии.

Израильская сторона обвинила сирийских военных в превентивном ударе по Голанским высотам, свою атаку они назвали ответной мерой.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.