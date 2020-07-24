Иран пригрозил США последствиями за перехват пассажирского самолета

Тегеран назвал «игрой с человеческими жизнями» действия ВВС США с иранским самолетом. Этой ночью истребитель F-15 резко сблизился с «Аэробусом» в небе на Сирией.

Пилоты лайнера пошли на экстренное снижение, чтобы избежать столкновения. На борту в этот момент началась паника. Пассажиры падали на пол и пытались надеть спасательные жилеты. В ходе инцидента пострадали, по меньшей мере, четыре человека.

В Пентагоне подобные действия опасными не посчитали и заявляют, что истребитель пошел на перехват Аэробуса, поскольку тот якобы слишком приблизился к американской военной базе.

Также представители США указали, что американский истребитель в действительности держался на безопасном расстоянии от пассажирского самолета.

В иранском МИД же обещали расследовать детали произошедшего и предпринять необходимые меры после получения более полной информации.