Росавиация сообщила иностранным авиавластям о возобновлении полетов

Росавиация сообщила иностранным авиавластям, авиакомпаниям и аэропортам о возобновлении полетов за границу.

В адрес авиакомпаний и аэропортов направлены соответствующие телеграммы, также официальные письма получили авиавласти Турции, Британии и Танзании, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Росавиации.

С 1 августа возобновляется воздушное сообщение из аэропортов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Великобританию (Лондон), Турцию (Стамбул и Анкара) и Танзанию (Занзибар). С 10 августа возобновляются полеты из названных городов России в турецкие Анталью, Даламан и Бодрум.