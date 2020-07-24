Иранский лайнер, экстренно севший из-за истребителей, вернулся в Тегеран

В Тегеране в аэропорту имени Имама Хомейни совершил успешную посадку иранский пассажирский лайнер компании Mahan Air, который ранее осуществил экстренное приземление из-за приближения двух истребителей.

Самолет, направлявшийся в Ливан, вернулся в столицу после дозаправки в Бейруте, где ранее сел после инцидента в небе над Сирией.

Компания-авиаперевозчик озвучила планы дать в течение дня официальный комментарий относительно произошедшего. Об этом сообщает агентство Тасним.

Согласно имеющейся информации, в результате экстренного приземления пострадали несколько членов экипажа лайнера, а также три пассажира на его борту.

Ранее сообщалось, что, в соответствии с заявлением пилота иранского самолета, истребители принадлежали США.