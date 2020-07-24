С начала августа возобновятся чартеры рейсы из России в Турцию

С первого августа возобновляются полеты в Турцию на регулярной и чартерной основе. Об этом сообщила Росавиация.

Введенные ограничения количества прибывающих пассажиров в сутки в столицу страны и регионы на данных маршрутах отменены.

Ранее сообщалось, что с 1 августа возобновляется воздушное сообщение из аэропортов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Великобританию (Лондон), Турцию (Стамбул и Анкара) и Танзанию (Занзибар). А с 10 августа возобновляются полеты из вышеуказанных городов России в турецкие Анталью, Даламан и Бодрум. Для предотвращения случаев заражения коронавирусом все авиакомпании при выполнении полетов должны будут соблюдать все необходимые меры.