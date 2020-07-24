В Сирии террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия и Идлиб

В сирийских провинциях Идлиб и Латакия боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра*» провели очередной обстрел, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Кухбания в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Маарет-Мухос, один обстрел населенного пункта Руайха в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра*"», - пояснил он на брифинге.

Помимо этого, за минувшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.

Также подразделениями российской военной полиции было продолжено патрулирование по маршрутам в провинции Алеппо, а силами авиации было проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Квайрес - аэродром Метрас - Айн-Иса - Махмудли - аэродром Квайрес.





*Запрещенная на территории России террористическая организация