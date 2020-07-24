В Москве вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что как только появится вакцина от коронавируса нового типа в столице будет проведена бесплатная прививочная кампания.

«Вся вакцинация будет бесплатна. Вся амбулаторно-поликлиническая сеть будет на это работать»,- отметил он.

Помимо этого, градоначальник добавил, что необходимо усиливать прививки от гриппа, чтобы осенняя сезонная и коронавирусная эпидемии не накладывались друг на друга.

«Это очень важно. Сложная объемная работа, мы к ней готовимся», - сказал Собянин в эфире «Россия 1».

На данный момент в России успешно завершилась фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую Минобороны разрабатывает совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. По словам специалистов, в результате вакцинации все добровольцы приобрели иммунитет.