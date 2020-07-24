Компаниям разрешили возмещать расходы на маски и перчатки за счет страховых взносов

Министерство труда и социальной защиты РФ расширило на текущий год перечень мер, расходы на которые можно возместить за счет страховых взносов. Размер компенсации составит до 20% страховых отчислений за минувший год.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу ведомства, в перечень вошли расходы на приобретение масок, респираторов, бахил, дезинфицирующих антисептиков, бесконтактных термометров, устройств и средств для обработки транспорта, служебных помещений и офисных поверхностей. Также компании смогут компенсировать расходы на тестирование сотрудников.

Подать заявление о финансовом обеспечении в территориальный орган Фонда социального страхования можно до 1 октября 2020 года.