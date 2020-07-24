«Не поделили»: Саркози рассказал о забавном случае с шоколадом на первой встрече с Путиным

Бывший президент Франции Николя Саркози в своих мемуарах «Время бурь» рассказал о необычном инциденте во время первой встречи с Владимиром Путиным.

Встреча политиков произошла в 2007 году в рамках саммита G8 в Германии.

Саркози отметил, что тогда между всеми лидерами были размещены тарелки с шоколадом и, когда остался один кусочек, сидевшие рядом президенты одновременно потянулись к нему.

«Мы оба оказались с руками, зависшими над тарелкой. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся, а потом вдруг взорвались смехом, заключив, что здесь не может быть проигравших», - приводит РИА Новости выдержки из книги.

В результате лидеры обеих стран не взяли последний кусочек и отодвинули тарелку.