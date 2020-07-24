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«Не поделили»: Саркози рассказал о забавном случае с шоколадом на первой встрече с Путиным

Светлана Головина
21:46 24.07.2020
Об этом экс-президент Франции написал в своих мемуарах «Время бурь».
«Не поделили»: Саркози рассказал о забавном случае с шоколадом на первой встрече с Путиным
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Бывший президент Франции Николя Саркози в своих мемуарах «Время бурь» рассказал о необычном инциденте во время первой встречи с Владимиром Путиным.

Встреча политиков произошла в 2007 году в рамках саммита G8 в Германии. 

Саркози отметил, что тогда между всеми лидерами были размещены тарелки с шоколадом и, когда остался один кусочек, сидевшие рядом президенты одновременно потянулись к нему.

«Мы оба оказались с руками, зависшими над тарелкой. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся, а потом вдруг взорвались смехом, заключив, что здесь не может быть проигравших», - приводит РИА Новости выдержки из книги.

В результате лидеры обеих стран не взяли последний кусочек и отодвинули тарелку.

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