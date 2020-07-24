Пуленепробиваемые пластины нашли в ложе Брежнева в Большом Московском цирке

При ремонте в ложе генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в Большом Московском цирке были найдены пуленепробиваемые пластины.

Отмечается, что две пластины толщиной 7 миллиметров были вмонтированы в перила ложи и могли служить в качестве защиты от предполагаемого покушения на генсека. Работники цирка не знали об их существовании.

В пресс-службе цирка отметили, что Брежнев очень любил Большой Московский цирк и часто бывал в нем. Более того, здание было достроено благодаря личной инициативе генсека, передает Агентство городских новостей «Москва».