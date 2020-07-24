Запреты не помеха: названы способы уехать заграницу в период пандемии

В период распространения коронавируса по всему миру был введен запрет на международное авиасообщение, однако отправиться за границу из Москвы при наличии рабочей или туристической визы можно на эвакуационных рейсах.

Корреспондент «Звезды» Карина Харитонова решила разобраться в деталях непростого путешествия и выяснить, насколько тяжело преодолеть границы, а также какие способы на этой волне придумали мошенники.

Екатерина Трошина улетела из Москвы в Нью-Йорк неделю назад и в комментариях к постам в соцсетях получает в основном вопросы о том, как при закрытых границах удалось оказаться за рубежом.

«Никаких проблем с выездом совершенно нет. Летит не регулярный рейс, а эвакуационные чартеры, билеты на которые можно приобрести за неделю до вылета, абсолютно без проблем», - сказала Трошина.

По ее словам, никаких вопросов не должно возникнуть и в аэропорту, в частности она вылетела по рабочей визе.

На эвакуационных рейсах в Англию и Соединенные Штаты можно улететь и по туристической визе, однако в Евросоюз въезд разрешается только по дипломатической визе.

Именно дипломатические визы в период пандемии активно стали предлагать московские визовые центры. Однако ее стоимость может составлять несколько сотен тысяч, а при этом, никаких гарантий, что вас не разоблачат на границе, нет.

Подобная ситуация складывается и с фиктивными справками о лечении за рубежом.

«Визовый бизнес, он освоил новые технологии и уже люди обретают какие-то хронические заболевания, заболевания, требующие лечение за рубежом, в странных странах, где не так уж и развита медицина», - отметил член Общественной палаты России Артем Кирьянов.

Лечение, плановые обследования или операция - законное основание, чтобы пересечь границу. Все документы делают на основе реальной истории болезни и в этом случае может помочь любой недуг, так как полностью здоровых людей не бывает, отмечают в медцентрах.

В случае, если обман с поддельным диагнозом раскроется, то туристов, как минимум, лишат визы и ждет депортация, в худшем случае - включение в «черный список», после чего получить документы на въезд будет практически невозможно.

«Если вам выдается направление израильской клиникой, если вы летите в Израиль по медицинским требованиям, то это легко проверить на сайте компании. В частности, если вы в России таможеннику или пограничнику смогли объяснить наличие оснований, то при въезде в страну у вас обязательно потребуют документы», - пояснил президент национального туристического союза Роман Скорый.

Чтобы легально попасть за границу на данный момент существует еще один способ - наличие двойного гражданства или вид на жительство в другой стране, или просто поехать к родственникам, как это сделали российские звезды: Анна Седокова - в Майами,Анастасия Решетова - в Сантропе, Светлана Лобода - в Грецию, а Сати Казанова - в Италию.

В пятницу, 24 июля, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении международного авиасообщения с Великобританией, Танзанией и Турцией.