Концерт, салют и тематические маски: в столичном парке Горького проходит общегородской выпускной

В пятницу, 24 июля, в парке Горького в Москве для выпускников пройдет общегородской выпускной. Праздничная программа в целях безопасности на фоне распространения коронавируса запланирована в разных зонах на территории всего парка.

Уточняется, что в 22.00 начнется праздничный концерт, на котором выступят более 40 артистов. В полночь для выпускников прогремит праздничный салют.

По предварительным данным, на мероприятии соберутся свыше 15 тысяч человек. Для всех гостей праздника изготовили тематические маски - их участники получают на входе.

По информации пресс-службы комплекса социального развития столицы, для проведения выпускного были обеспечены все меры безопасности - накануне прошла масштабная генеральная уборка и дезинфекция. Весь персонал, который задействован в проведении праздника, прошел тестирование на коронавирус.

На входе в парк осуществляется бесконтактная термометрия и дезинфекция рук. Также по всей территории установлены 100 стоек с антисептиками для обработки рук.