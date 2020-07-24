В Царском селе ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века

В Царском селе юный посетитель случайно сбросил с постамента скульптуру умирающего гиганта - бронзового бюста XVII века, на котором она стояла уже больше трех столетий.

Уточняется, что мальчик решил взобраться на колонну, а тяжеловес покачнулся и рухнул на мраморный пол. На бронзовой голове теперь сколы и трещины. Самая опасная - горизонтальная, так как она проходит по всей окружности и рискует расколоть ее на две неравные части.

На данный момент реставраторы оценивают предстоящие работы. Материальный ущерб, предварительно, придется возмещать родителям сорванца.

Подобный случай в Царском селе уже не первый. Так, гости несколько раз отрывали руку гладиатору, а прошлой осенью школьник также уронил бронзовый бюст XVII века.