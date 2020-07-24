Удерживавшего заложника в Полтаве мужчину ищут авиация и кинологи
Бывший участник так называемой АТО пытался угнать машину, но ему помешали полицейские. Тогда он достал гранату и взял заложника, а после сбежал.
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Все силы полтавской полиции брошены на поиски мужчины, который накануне удерживал в заложниках начальника местного угрозыска, а затем скрылся, по разным данным, в лесу или в кукурузных полях. К спецоперации привлекли даже авиацию, но пока безуспешно.
Бывший участник так называемой АТО и неоднократно судимый Роман Скрипник пытался угнать машину, но полицейские ему помешали. Тогда он достал гранату и взял заложника. При выезде из города он бросил машину и сбежал.