В Германии из-за экстремизма распустили роту спецназа

Отряд специального назначения бундесвера был распущен из-за распространения там правоэкстремистских настроений. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Подавляющее большинство из вас придерживались и придерживаетесь убежденно ценностей нашего Основного закона и защищаете его. Вопреки этому с апреля 2017 года участились подозрения на правоэкстремистские настроения и недостаточную верность Конституции», - сказала она.

При этом глава оборонного ведомства призвала рассматривать произошедшее как второй шанс на исправление ситуации.

Кроме того, Крамп-Карренбауэр сообщила, что во время обысков у одного из солдат нашли боеприпасы, оружие и взрывчатку. После этого власти заявили, что проведут инвентаризацию вооружения и средств коммуникации. Пока что, отметила министр обороны, полиция не может установить, где хранятся и как используются 37 тысяч боеприпасов и 62 килограмма взрывчатки.