Без срока давности: Светлана Петренко о расследовании СКР преступлений фашистов во времена Войны

Руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ, генерал-майор юстиции Светлана Петренко в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказала о процессе расследований преступлений, совершенных фашистскими войсками в ходе Великой Отечественной войны.

По ее словам, подобная работа никогда не прекращалась, начиная с самого послевоенного времени и заканчивая настоящим. Петренко подчеркнула, что за это время были найдены и осуждены тысячи человек. Следователи СК РФ по сей день продолжают работать с рассекречиваемыми архивами и узнавать все новые факты о массовых убийствах.

«Наше расследование поможет восполнить отдельные фрагменты злодеяния нацизма и показать системность уничтожения ни в чем неповинного населения в оккупированных фашистскими захватчиками территориях. В центральном аппарате СК РФ расследуются пять уголовных дел по факту преступных действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Дела о геноциде и убийствах расследуются также следователями Волгоградской области, Ставрополя, Орловской области и ряда других регионов», - сообщила Петренко.

По словам представителя СКР, важными источниками являются материалы архивных уголовных и розыскных дел, приговоры судов, в которых осужденные называют соучастников и описывают их роли и действия в ходе карательных операций. Важное доказательственное значение имеют также и обнаруженные массовые захоронения времен Войны.

«Следователи ведут работы и с засекреченными архивами, которые недоступны широкому кругу исследователей и представителей научного сообщества. В тоже время, поиску необходимых сведений способствуют современные возможности информационных банков данных органов МВД и других ведомств. Россия, как правопреемник СССР, взяла на себя обязательства по уголовному преследованию нацистских преступников. Российское следствие основывается на нормах национального законодательства и народного права, и после фиксации всех необходимых доказательств факты преступный деяний, основанных на идеях расового превосходства и нацизма, будут оценивать в том числе и по статье Уголовного кодекса РФ о геноциде», - подчеркнула она.

Светлана Петренко также отметила, что сотрудники СКР в рамках этой деятельности взаимодействует и с зарубежными коллегами, направляя им запросы. Среди стран, помогающих России в расследовании нацистских деяний, находятся в ряде других и Германия и Канада.

«Добавлю, что появилась еще новая форма международного сотрудничества: летом прошлого года был ратифицирован второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о правовой помощи по уголовным делам. Согласно этому документу, для расследования уголовных дел по общим тематикам возможно создавать народные следственные группы», - поделилась Петренко.

По словам представителя Следственного комитета, предполагается, что подобное сотрудничество должно ускорить работу по расследованию всего спектра преступлений.