Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Без срока давности: Светлана Петренко о расследовании СКР преступлений фашистов во времена Войны

Егор Левин
10:48 25.07.2020
Официальный представитель Следственного комитета РФ описала процесс работы его сотрудников по поиску, установлению и правовой оценки фактов преступных действий нацистов во времена Войны.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Архив Красная Звезда

Руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ, генерал-майор юстиции Светлана Петренко в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказала о процессе расследований преступлений, совершенных фашистскими войсками в ходе Великой Отечественной войны.

По ее словам, подобная работа никогда не прекращалась, начиная с самого послевоенного времени и заканчивая настоящим. Петренко подчеркнула, что за это время были найдены и осуждены тысячи человек. Следователи СК РФ по сей день продолжают работать с рассекречиваемыми архивами и узнавать все новые факты о массовых убийствах.

«Наше расследование поможет восполнить отдельные фрагменты злодеяния нацизма и показать системность уничтожения ни в чем неповинного населения в оккупированных фашистскими захватчиками территориях. В центральном аппарате СК РФ расследуются пять уголовных дел по факту преступных действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Дела о геноциде и убийствах расследуются также следователями Волгоградской области, Ставрополя, Орловской области и ряда других регионов», - сообщила Петренко.

По словам представителя СКР, важными источниками являются материалы архивных уголовных и розыскных дел, приговоры судов, в которых осужденные называют соучастников и описывают их роли и действия в ходе карательных операций. Важное доказательственное значение имеют также и обнаруженные массовые захоронения времен Войны.

«Следователи ведут работы и с засекреченными архивами, которые недоступны широкому кругу исследователей и представителей научного сообщества. В тоже время, поиску необходимых сведений способствуют современные возможности информационных банков данных органов МВД и других ведомств. Россия, как правопреемник СССР, взяла на себя обязательства по уголовному преследованию нацистских преступников. Российское следствие основывается на нормах национального законодательства и народного права, и после фиксации всех необходимых доказательств факты преступный деяний, основанных на идеях расового превосходства и нацизма, будут оценивать в том числе и по статье Уголовного кодекса РФ о геноциде», - подчеркнула она.

Светлана Петренко также отметила, что сотрудники СКР в рамках этой деятельности взаимодействует и с зарубежными коллегами, направляя им запросы. Среди стран, помогающих России в расследовании нацистских деяний, находятся в ряде других и Германия и Канада.

«Добавлю, что появилась еще новая форма международного сотрудничества: летом прошлого года был ратифицирован второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о правовой помощи по уголовным делам. Согласно этому документу, для расследования уголовных дел по общим тематикам возможно создавать народные следственные группы», - поделилась Петренко.

По словам представителя Следственного комитета, предполагается, что подобное сотрудничество должно ускорить работу по расследованию всего спектра преступлений.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.07.2020, 03:42
Прибрежным территориям предрекли затопление из-за таяния льдов
Дата24.07.2020, 15:40
Путин попросил Шойгу доложить о подготовке Военно-морского парада
Дата25.07.2020, 11:13
Сергей Семак признан лучшим тренером месяца в РПЛ
Дата24.07.2020, 12:57
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль проекта «Каракурт»
Дата25.07.2020, 10:03
Вопрос со столетней историей: Петренко рассказала о ходе расследования дела Романовых
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:22 В стране и мире
Актер Валерий Гаркалин опроверг информацию о госпитализации
11:18 Эксклюзив
Видео
Светлана Петренко рассказала о специальной технике следователей для расследования киберпреступлений
10:03 Вопросы истории
Видео
Вопрос со столетней историей: Петренко рассказала о ходе расследования дела Романовых
09:03 В стране и мире
Названы последствия COVID-19 для здоровья молодых людей
08:17 В стране и мире
«Колоссальные потери»: реабилитолог рассказал о долгосрочных проблемах со здоровьем из-за COVID-19
События дня
События дня
Главный военно-морской парад
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Удары «Калибрами»: военнослужащие ЧФ уничтожили «противника» в Крыму в ходе внезапной проверки
Видео
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище переустановили голову
Видео
Крики и суматоха: пассажиры перехваченного ВВС США самолета сняли на видео панику в салоне
Родители Фриске отсудили у Шепелева 7 миллионов рублей
Перенесший операцию Буйнов обеспокоил подписчиков новой фотографией
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.