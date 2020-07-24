Мурашко рассказал, кого в первую очередь будут вакцинировать от COVID-19

В первую очередь вакцинировать от COVID-19 будут граждан из группы риска, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Мы ориентируемся на медицинских работников, на тех, кто напрямую сталкивается с потенциально зараженными пациентами. Эти категории являются первоочередными», - сказал он.

Также глава ведомства добавил, что сегодня формируется электронная система по отслеживанию эффективности вакцинации, благодаря информационный технологиям это становится возможным.

Глава Минздрава ранее отмечал высокий интерес к вакцине от коронавируса, а также пообещал, что она будет добровольной - прививку от инфекции COVID-19 будут только с согласия гражданина.

Напомним, что в России успешно завершилась фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую Минобороны разрабатывает совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. По информации военных, в результате вакцинации у всех добровольцев выработался иммунитет.