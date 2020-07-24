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В Роскосмосе рассказали о проблемах при стыковке «Прогресса» с МКС

Светлана Головина
19:01 24.07.2020
На данный момент инженеры РКК «Энергия» проводят детальный анализ процесса стыковки и функционирования системы сближения.
В Роскосмосе рассказали о проблемах при стыковке «Прогресса» с МКС
© Фото: Роскосмос

В период стыковки грузового корабля «Прогресс МС-15» с российским сегментом Международной космической станции возникли проблемы, заявили в Роскосмосе.

«Наблюдались некоторые отклонения транспортного грузового корабля относительно мишени. Контроль процесса стыковки осуществлялся наземным персоналом управления и экипажем российского сегмента МКС», - говорится в сообщении госкорпорации.

Уточняется, что отклонения от мишени находились в пределах допуска, определенного технической документацией на систему сближения.

По информации Роскосмоса, переход в ручной режим управления стыковки не потребовался, она была проведена в автоматическом режиме.

На данный момент инженеры РКК «Энергия» проводят детальный анализ процесса стыковки и функционирования системы сближения, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Стыковка «Прогресс МС-15» к Международной космической станции была осуществлена в четверг, 23 июля.

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