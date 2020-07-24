Россия сняла ограничения на въезд для граждан Великобритании, Турции и Танзании
Соответствующее постановление было подписано 24 июля премьер-министром Михаилом Мишустиным.
© Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, Globallookpress
Россия снимает ограничения на въезд для граждан Великобритании, Турции и Танзании, говорится в постановлении подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным в пятницу, 24 июля.
«Для граждан трех стран – Великобритании, Турции и Танзании – снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса», - уточняется на сайте кабмина.
Согласно документу, гражданам упомянутых государств будет возобновлена выдача въездных виз и оформление приглашений.
Международное авиасообщение Россия возобновляет с 1 августа, однако полеты будут выполнятся только из аэропортов Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.