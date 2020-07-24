Равная свобода: эксперт рассказал о главном принципе Договора по открытому небу

Ведущий эксперт Договора по открытому небу Национального центра по уменьшению ядерной опасности России, член делегации в Консультативной комиссии по Договору в ОБСЕ Алексей Гриднев в беседе со «Звездой» назвал главный принцип Договора по открытому небу. По его словам, это - открытость и возможность любого его участника действовать в рамках соглашения.

«Принцип договора об открытом небе - разведка для всех. Это значит, что участники соглашения - 34 государства - могут осуществлять разведывательные полеты над территориями друг друга и свободно обмениваться полученной информацией. Экономика, военные объекты и инфраструктура - все в открытом доступе. Было до недавнего времени», - заявил Гриднев.

Полную версию эксклюзивного интервью смотрите на сайте телеканала «Звезда». В нем речь шла о месте Договора по открытому небу в череде выходов Соединенных Штатов из нескольких многолетних соглашений, а также о целях и задачах, которые США этим преследуют.