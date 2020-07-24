В Кремле заявили, что РФ привержена полной демилитаризации космоса
Россия поддерживает полную демилитаризацию космоса.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Соединенных Штатов, обвинивших Россию в проведении испытания противоспутникового оружия. Поводом для подобных утверждений стали испытания нового спутника-инспектора.
«Россия всегда была и остается страной, приверженной задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения», - подчеркнул представитель Кремля.
За более подробными комментариями Песков посоветовал обращаться в Министерство иностранных дел и Министерство обороны РФ.
В Минобороны 15 июля сообщили, что российские военные провели испытания нового спутника-инспектора, который делал проверку космического аппарата.