Впервые за 86 лет в соборе Святой Софии прошел пятничный намаз

Сегодня, 24 июля, в соборе Святой Софии в Стамбуле прошел пятничный намаз. Это происходит впервые за 86 лет: с 1934 года собор был преобразован в музей, хотя до этого был мечетью.

У стен некогда музея, а сейчас мечети собралось огромное количество людей. Многие специально приехали из других стран, чтобы услышать молитву длиною в целые сутки. Среди посетителей находится и президент Турции Реджеп Эрдоган. Безопасность тысячи мусульман обеспечивает десятки машин скорой помощи и вертолет.

Указ об изменении статуса собора был подписан лидером Турции две недели назад. Таким образом было прекращено решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Ей снова был присвоен статус мечети. Хотя Айя София была основана христианским императором Юстинианом и долгое время оставалась самым большим христианским храмом, однако после падения Византийской империи его переделали в мечеть.