Песков исключил организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа

Нельзя говорить о том, что акции протеста в Хабаровске, начавшиеся после задержания губернатора Сергея Фургала, были организованы из-за рубежа, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа, нельзя», - подчеркнул он.

Он отметил, что спустя время в ряды митингующих присоединились «квази- и псевдооппозиционеры», а также «специальные дебоширы». Полиция на месте делают свою работу «весьма корректно и правильно», считает представитель Кремля.



Протесты в Хабаровске начались 11 июля, вскоре после задержания губернатора Сергея Фургала, которому вменяется причастность к организации убийств в середине 2000-х годов. После назначения врио региона Михаила Дегтярева акции приняли новый оборот. Недовольные хабаровчане устраивали митинги возле здания правительства региона. Сам отказался общаться с участниками протестных акций. Он четко выразил свою точку зрения, заявив, что никому не позволит диктовать себе условия. По словам врио, у него на данный момент слишком много работы.