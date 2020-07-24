Глава Роспотребнадзора назвала главный принцип в решениях по открытию границ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в принимаемых решениях по открытию границ главным принципом является защита здоровья российских граждан.

«Основополагающий принцип нашего противодействия коронавирусу - это защита жизни и здоровья граждан нашей страны, и в принимаемых решениях по разрешению полетов, по открытию границ этот принцип также является главным», - сказала Попова.

Сегодня, 24 июля, стало известно, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа, однако полеты будут осуществляться только в Великобританию, Турцию и Танзанию.

В свою очередь, в ассоциации туроператоров России предположили, что стоимость билетов будет высокой и гражданам не стоит ожидать распродаж.