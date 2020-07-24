Огонь охватил новостройку в Кузьминках: видео
Предположительно, очаг возгорания находится на нижних этажах.
© Видео: nekrasovka_moi_ra, Instagram © Фото: nekrasovka_moi_ra, Instagram
Пожар в новостройке в Кузьминках попал на видео. Густой дым от него поднялся высоко от здания.
На кадрах видно, что он распространился далеко и в большом объеме. Место возникновения возгорания неизвестно, но по предварительным данным, оно находится на нижних этажах новостройки. Ролик опубликован в Instagram.
Причины возникновения пожара и возможные последствия уточняются. Прибывшие на место пожарные расчеты потушили распространившийся огонь - к этому моменту он охватил уже 10 квадратных метров стройматериалов.