Огонь охватил новостройку в Кузьминках: видео

Пожар в новостройке в Кузьминках попал на видео. Густой дым от него поднялся высоко от здания.

На кадрах видно, что он распространился далеко и в большом объеме. Место возникновения возгорания неизвестно, но по предварительным данным, оно находится на нижних этажах новостройки. Ролик опубликован в Instagram.

Причины возникновения пожара и возможные последствия уточняются. Прибывшие на место пожарные расчеты потушили распространившийся огонь - к этому моменту он охватил уже 10 квадратных метров стройматериалов.