В Кремле назвали санкции США против «Северного потока - 2» неприемлемыми

Кремль обеспокоен санкциями против «Северного потока — 2». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что будет выработана стратегия, направленная на реализацию проекта.

«Санкции в отношении "Северного потока" — это, безусловно, то, что вызывает нашу обеспокоенность. Мы считаем их противоречащими международному законодательству», - сказал Песков.

По его словам, проект является международным и в его реализации принимает участие немалое количество крупных и авторитетных компаний. Он добавил, что и РФ, и ее партнеры считают «эти санкции неприемлемыми».

«Ситуация будет проанализирована для выработки стратегии, направленной на завершение строительства этого мегапроекта», - заключил Дмитрий Песков.

Ранее сенат США одобрил вариант оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который содержит дополнительные санкции в отношении «Северного потока — 2».

«Северный поток - 2» - новый экспортный газопровод из России в Европу, который будет проходит из Ленинградской области через Балтийское море до Германии. Его протяженность составит более 1,2 тысячи километров.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.