АТОР спрогнозировал цены на билеты после возобновления международного авиасообщения

Стоимость билетов после возобновления Россией международного авиасообщения не будет низкой, заявил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович.

«В прошлом году были чартеры, сейчас будет только регулярное сообщение. Понятно, что оно намного дороже», - уточнил он.

Помимо этого, Канторович акцентировал, что спрос на перелеты будет слишком высоким и пребывать в ожидании распродаж гражданам не стоит.

«Пока непонятен спрос на зарубежные направления. Многие уже оплатили отдых в других местах, забронировали гостиницы, поэтому вернуть деньги будет сложно. Но те, кто еще не решил, куда им поехать, имеют свободу выбора», - отметил он в комментарии телеканалу «360».

О том, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение в Великобританию, Турцию и Танзанию заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Уточняется, что полеты будут осуществляться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.