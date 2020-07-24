Мужчина с ножом бросается на полицейских в Балашихе
По имеющейся информации, нападающий проявляет признаки неадекватного поведения.
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В настоящее время в подмосковном Балашихе мужчина, вооруженный ножом, нападает на сотрудников полиции.
На место происшествия уже прибыла служба безопасности банка. Соответствующую информацию предоставил «Звезде» источник из полиции.
Мужчина проявляет признаки неадекватного поведения и отвечает отказом на все поступающие предложения сдаться.
Все подробности инцидента уточняются.