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В Госдуме оценили идею ввести пенсионный налоговый вычет

Ирина Егорова
16:08 24.07.2020
Данная инициатива должна выступить стимулом, который подтолкнет граждан активнее копить на дополнительную пенсию.
В Госдуме оценили идею ввести пенсионный налоговый вычет
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В Госдуме с недоверием и скептически восприняли идею о введении пенсионного налогового вычета, инициатором которой стали Национальная Ассоциация Негосударственных Пенсионных Фондов (НАПФ) и Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ).

«Миллиарды рублей наши граждане потеряли на переходах из одного НПФ в другой, когда их агрессивной рекламой через различные коррупционные схемы, через злоупотребление, через понуждение заставляли писать заявления и перекладывать деньги», - высказался председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в адрес инициаторов.

По его словам, накопительную пенсию надо вывести из системы обязательного пенсионного страхования и оставить только страховую часть, а не «придумывать стимулирующие моменты». А накопительная пенсия должна быть добровольной и каждый гражданин решает сам, нужна она ему или нет, передает его слова «360».

Ранее будущим пенсионерам предложили ввести отдельный налоговый вычет. Таким образом решили стимулировать граждан копить на дополнительные выплаты. Отмечается, что новый отдельный вычет должен иметь лимит до 400 тысяч рублей, либо до 6 процентов от зарплаты. Эксперты считают, что таким образом россияне смогут каждый год возвращать до 52 тысяч рублей со взносов на дополнительную пенсию.

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