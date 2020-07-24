В Кремле прокомментировали включение Кадырова в «черный список» США

Включение главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи в «черный список» госдепартамента США является «недружественным действием», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это, конечно, весьма и весьма труднообъяснимо, что само по себе является крайне недружественными действиями», - сказал Песков.

По его словам, данное решение американской стороны вызывает противодействие со стороны руководителя одного из российских регионов.

Американский «черный список» включает в себя лица, которые, по мнению госдепа США, причастны к нарушению прав человека. Кадыров, в свою очередь, объявил, что включает госсекретаря США Майка Помпео во все санкционные списки, вплоть до блокирования счетов в банке.