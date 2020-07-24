«Промсвязьбанк» окажет поддержку крупнейшим промышленным предприятиям Чувашии

Руководители бизнес-блоков ПСБ Олег Минаев и Сергей Платонов посетили с рабочим визитом Чувашскую Республику, где они провели совещание с врио главы республики Олегом Николаевым.

В ходе встречи были обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества ПСБ с крупнейшими промышленными предприятиями Чувашии в рамках поддержки развития экономики республики. Участие в данной встрече также принял председатель совета банковской ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков.

В ходе визита руководители бизнес-блоков ПСБ посетили крупнейшие градообразующие предприятия региона. Кроме того, они, совместно с и.о. министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Сергеем Лекаревым, генеральным директором ООО «МИГ «КТЗ» Андреем Водопьяновым и генеральным директором ООО «ПК «Промтрактор» Александром Титовым, обсудили сферы взаимодействия банка и концерна, а также возможности финансирования его проектов.