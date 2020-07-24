Право мастера: скульптор Шемякин прокомментировал реставрацию памятника Высоцкому

Известный художник, скульптур Михаил Шемякин считает, что внести изменения в памятник Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище является полным правом автора Александра Рукавишникова.

«Каждый мастер, когда он считает, что чего-то не добился и может усовершенствовать, он вправе свое произведение переделывать и улучшать так, как он хочет», - сказал он в комментарии «Звезде».

По его словам, Рукавишников очень талантливый мастер и проводил реставрацию, имея на это веские причины.

«Руковишников, слова Богу, полон здравия и, если решил усовершенствовать - это его полное право. В то же время, если сейчас людям это не нравится, то со временем их реакция измениться в обратную сторону», -подчеркнул Шемякин.

В канун 35-летия со дня установки памятника Владимиру Высоцкому создатель решил переустановить голову легендарному барду. По его словам, данная идея была задумана еще в 1980-х, однако на тот момент не представлялось возможным провести работы.

Как отметил сын Высоцкого Никита Высоцкий, реставрация сделана достойно.