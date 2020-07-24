Патриарх Кирилл лишил сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова), сообщается на сайте РПЦ.
«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда Екатеринбургской епархии», - сказано в сообщении.
Утверждается, что схиигумен «своими действиями нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан, которую подписал 24 декабря 2001 года».
В начале июля схиигумен был признан виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и правил вселенских соборов. В своих проповедях основатель монастыря утверждал, что коронавирус является «псевдопандемией». Впоследствии епархия лишила его права проповедовать, однако духовник продолжал призывать паству. Церковный суд лишил его сана и обвинил в клевете и лжи.