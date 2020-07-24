ФСИН пресекла попытку незаконной передачи мобильных телефонов в колонию под Ярославлем

Вечером 23 июля в городе Рыбинск Ярославской области были задержаны двое молодых людей, пытавшиеся перебросить на территорию ИК-12 УФСИН России по региону пять свертков. Позже в них был обнаружен 21 сотовый телефон и аксессуары к устройствам, а также 22 сим-карты и 30 одноразовых шприцов.

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Доставка осужденным запрещенных предметов не состоялась благодаря работе оперативников исправительной колонии, которые заблаговременно выяснили, что один из осужденных колонии, который отбывал наказание за кражу, хочет организовать поставку средств мобильной связи.

Со слов одного из молодых людей, ему позвонил его знакомый Сергей, с которым ранее отбывал наказание в виде лишения свободы. Мужчина предложил две тысячи рублей и мобильный телефон за то, что он перебросит на территорию исправительной колонии пять свертков, которые ему передаст неизвестный мужчина. При этом свертки для удобства их переброса уже были обмотаны скотчем.

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Для доставки мобильных телефонов в места лишения свободы злоумышленники используют различные технические хитрости: запускают квадрокоптеры, стреляют из арбалетов, изготавливают специальные пушки. Сотрудникам учреждений уголовно-исполнительной системы в большинстве случаев удается перехватить запрещенные посылки.

По данным ведомственной статистики, около 60 % мобильных телефонов изымается при попытке их доставки несознательными гражданами в следственные изоляторы и исправительные колонии. Так, в 2019 году при попытке доставки злоумышленниками сотовых телефонов в учреждения УИС было изъято более 31 тысячи мобильных телефонов, в 2018 году - свыше 29 тысяч.

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В Федеральной службе исполнения наказаний продолжается работа по изъятию средств мобильной связи в учреждениях УФСИН России по городу Москве. Двадцать третьего июля сотрудниками центрального аппарата ФСИН России при взаимодействии с сотрудниками УФСИН России по Москве и ФСБ России в рамках этих мероприятий в столичном СИЗО № 2 был проведен внеплановый обыск камер и других помещений следственного изолятора. Целью стала проверка на наличие у подозреваемых, обвиняемых и осужденных мобильных телефонов и иных запрещенных предметов.

В результате обыска в знаменитом следственном изоляторе «Бутырка» были найдены и изъяты 40 мобильных телефонов, аксессуары к ним и 24 сим-карты. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Мероприятия по изъятию средств мобильной связи продолжаются.