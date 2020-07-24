«Я дал себе слово, что поменяю»: скульптор памятника Высоцкому рассказал об изменениях

Создатель памятника Владимиру Высоцкому на его могиле Александр Рукавишников прокомментировал в разговоре со «Звездой» внесенные изменения в образ актера, барда и поэта. Он сказал, что памятник стал выше на 60 сантиметров, изменились детали в изображении лица - оно стало несколько мягче.

«Тогда мне не разрешали ту высоту которая бы запланирована - это сантиметров на 60 побольше, чем все привыкли. Лицо сделал помягче», - отметил он.

По его словам, сходство прошлого памятника никогда ему не нравился.

«Я дал себе дал слово, никому не сказав, внутри себя, что я поменяю, либо добавляю высоты, когда придет время», - объяснил Рукавишников.

Также он назвал «нелегким» процесс изменения скульптуры.

«Сделал форму и на форме новой сделал другую голову, поворот, наклон все сохранилось. Потом мы демонтировали памятник, увезли в мастерскую и там все сделали. Сделали нижний кусок, приварив и долепив его», - дополнил скульптор.

Сам творец не видит во внесенных изменениях чего-то неправильного. По его словам, например, Павел Филонов дописывал свои картины через 40 лет.

«Если бы я ему сделал голову другого человека, тогда бы это был поступок некрасивый. Мы сделали все нормально», - ответил на критику некоторых москвичей он.

Рукавешников планирует передать «старую голову» в музей Никиты Высоцкого, тогда москвичи смогут сравнивать, где актер больше похож на себя, заявил скульптор.

Изначальный проект был задуман еще в 1981 году, прошлая скульптуру установлена в 1986 году. Скульптор Александр Рукавишников представил Высоцкого будто бы вырывающимся из пламени. Решение сменить голову изваяния было принято самим создателем в канун 35-летия со дня его установки.