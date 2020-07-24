Помпео призвал сформировать «новый альянс демократий» для противодействия Китаю

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео выступил в Калифорнии 23 июля с призывом к формированию «нового альянса демократий» для противостояния Китаю.

Он подчеркнул, что это вызов, с которым нельзя справиться в одиночку, но на который, без сомнения, возможно ответить совместной мощью НАТО, ООН, G7 и G20 при условии ее верного использования.

Госсекретарь указал, что если коммунистический Китай не изменить, объединившись «свободным миром», то изменится сам этот мир под воздействием Китая.

Помпео добавил, что необходимые инструменты в распоряжении имеются, и требуется лишь «воля», отметив, что, вероятно, наступил момент для нового демократического альянса.

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что после закрытия генерального консульства КНР на американской территории государству может быть предъявлено требование прекратить работу и других дипмиссий в Соединенных Штатах.