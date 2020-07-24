ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

Банк России опустил уровень ключевой ставки по итогам заседания совета директоров. В итоге ее значение опустилось на 0,25 процентного пункта - с 4,5 % до 4,25 % годовых.

«После снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным», - говорится в релизе Центробанка.

Новое цифровое значение ключевой ставки снова обновило исторический минимум, который был установлен на прошлом заседании совета директоров, когда ставка упала до 4,5%. Центробанк предполагает, что в таких условиях сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году.

Специалисты Банка России, учтя проводимую денежно-кредитную политику, спрогнозировали, что годовая инфляция в 2020 году составит 3,7-4,2%, а в 2021 - 3,5-4%. В дальнейшем она также будет держаться в пределах 4%. Целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки регулятор оценит на ближайших заседаниях.