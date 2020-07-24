Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым подала в суд на следствие
Женщина прожила с Захаровым 20 лет. Но следствие не признало ее потерпевшей, из-за чего она решила обратиться в суд.
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Сожительница Сергея Захарова, который погиб в аварии с Михаилом Ефремовым, Ирина Стерхова намерена судиться со следствием. Дело в том, что ее не признали потерпевшей, сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.
«Может, мне тоже что-то требовать у Ефремова? Шансов ведь примерно столько же, в законе ведь нет понятия гражданская супруга, просто сожительница», - заявила сторона защиты.
Гражданская жена Захарова прожила с ним 20 лет, передает издание Starhit.
Ее муж, Сергей Захаров, курьер интернет-магазина 8 июня возвращался с последнего заказа домой. На Садовом кольце в его мини-грузовик вылетел автомобиль Михаила Ефремова. От полученных травм Захаров скончался в больнице. Актер в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.