«Сделано достойно и правильно»: сын Высоцкого об изменениях в памятнике на могиле отца

Сын барда, актера и поэта Владимира Высоцкого Никита Высоцкий прокомментировал «Звезде» об изменениях в памятнике на могиле отца. По его словам, данный проект был задуман давно, в 1981 году, но в те годы его не удалось реализовать.

«Первоначальный проект скульптора Александра Рукавишникова и архитектора Воскресенского не проходил по некоторым параметрам: по высоте, по идеологии. Наша семья, мой дед попросили учесть эти пожелания, чтобы памятник разрешили поставить. Рукавишников реализовал свой проект в усеченном виде, не так как он хотел», - рассказал предысторию директор «Дома Высоцкого на Таганке».

По его словам, спустя время было решено «довести до конца работу» и воплотить в реальность изначальные задумки.

«Сейчас мы с ним встретились ( с Рукавешниковым - прим.ред.), и он сказал, что готов предать памятнику первоначальный замысел. Я долго не мог решиться, был в его мастерской, посмотрел изменения, обсудил их и принял решение», - добавил он .

Никита Высоцкий убежден, что все сделал правильно, так как является «наследником могилы отца». Кроме того, он ответил на критику некоторых москвичей, которые заявили, что певец « в новом облике» перестал быть похожим на себя. А также рассказал, что же изменилось в новой скульптуре.

«Могила отца на мне и я должен был принять решение. Мне показалось это правильным. Он стал выше. по-другому выглядит его скульптура немного. На мой взгляд, сделано достойно и правильно, так как мы хотели сделать когда-то», - уточнил Высоцкий-младший.

Проект был задуман в 1981 году, прошлая скульптуру установили в 1986 году. Скульптор Александр Рукавишников представил Высоцкого будто бы вырывающимся из пламени.

«Думаю что люди это примут. Мое право сделать на могиле отца так, как я считаю правильным», - закончил он.

Решение сменить голову изваяния было принято самим создателем в канун 35-летия со дня его установки.