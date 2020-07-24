Режиссер фильма «Земляне» прокомментировал захват заложников в Луцке

Американский режиссер Шон Монсон, автор документального фильма «Земляне», осудил действия украинского террориста Максима Кривоша. Узнав о том, что неуравновешенный мужчина требовал от президента Украины Владимира Зеленского обратиться к гражданам своей страны с требованием посмотреть именно этот фильм, режиссер сразу же отреагировал на произошедшее.

«Мы не побуждаем людей к террору, демонстрируя жестокость», - цитирует Монсона издание Variety.

Представитель Голливуда отметил, что его проект уже 15 лет вдохновляет людей к милосердию и уважительному отношению к другим существам. И хотя картина и содержит сцены жестокости, она отнюдь не побуждает к террору, а наоборот - призывает к человечности.

Инцидент в украинском Луцке осветили практически все американские таблоиды. Напомним, захват мирных граждан в заложники там произошел 21 июля. Террорист, представившийся Максимом Плохим, удерживал в захваченном автобусе 13 человек, утверждая, что у него есть взрывчатка и оружие.