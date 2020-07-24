Голикова перечислила страны, с кем возобновится авиасообщение в первую очередь

Названы сроки возобновления международного авиасообщения в России. Как заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, они вновь стартуют 1 августа.

Замглавы правительства Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что границы пока открыты с тремя странами - Великобританией, Турцией и Танзанией.

По ее словам, с 1 августа возобновятся рейсы в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в Анталию, Бодрум и Даламан.

Ранее в Кремле озвучили принцип возобновления авиасообщения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решений о снятии ограничений на въезд в Россию и выезд за границу, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, пока не принималось.