Голикова перечислила страны, с кем возобновится авиасообщение в первую очередь
В первую очередь, вновь стартуют перелеты в Турцию, Танзанию и Великобританию.
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Названы сроки возобновления международного авиасообщения в России. Как заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, они вновь стартуют 1 августа.
Замглавы правительства Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что границы пока открыты с тремя странами - Великобританией, Турцией и Танзанией.
По ее словам, с 1 августа возобновятся рейсы в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в Анталию, Бодрум и Даламан.
Ранее в Кремле озвучили принцип возобновления авиасообщения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решений о снятии ограничений на въезд в Россию и выезд за границу, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, пока не принималось.