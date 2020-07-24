Международное авиасообщение возобновится 1 августа

С 1 августа возобновляется международное авиасообщение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Замглавы правительства Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что границы пока открыты с тремя странами - Великобританией, Турцией и Танзанией.

По ее словам, с 1 августа возобновятся рейсы в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в Анталию, Бодрум и Даламан.

Из-за пандемии коронавируса в мире Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение составляли только полеты для вывоза граждан. Аналогичные меры были введены и другими странами на фоне пандемии COVID-19.