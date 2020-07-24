Памфилова объявила о трехдневном голосовании на выборах в сентябре

Глава Центризбиркома Элла Памфилова, анонсируя проект постановления ЦИК о порядке проведения голосования, сообщила, что голосование на выборах в сентябре предложено провести с 11 по 13 сентября.

Таким образом, региональные и местные выборы будут проходить в течение трех дней, согласно принятому Госдумой закону, который это разрешает. Исключение составляет лишь единый день голосования.

«Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней. Основной день голосования - это 13 сентября. А вот в течение двух дней мы предлагаем - 11 и 12 сентября - провести досрочное голосование», - пояснила Памфилова журналистам.

Глава ЦИК напомнила Памфилова, что законодатели дали ЦИК полномочия в ситуации пандемии «определять возможности и порядок досрочного голосования».

Поэтому вопрос об установлении количества дней для проведении региональных и местных выборов в данном случае входит в компетенцию Центризбиркома, поэтому там не преминули возможностью этим воспользоваться.