Рогозин упрекнул США в создании помех России при поиске клиентов для вывода в космос

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин упрекнул США в создании помех РФ при поиске клиентов для вывода в космос на российских ракетах.

«Понятно, что американцы сделают все, чтобы лишить нас таких конкурентных возможностей, и будут “обстригать” своих партнеров, чтобы они не могли давать нам спутники для вывода на российских ракетах», - рассказал Рогозин в передаче «Соловьев LIVE».

Ранее Дмитрий Рогозин рассказал, чем Россия ответит на успешный пуск корабля Илона Маска. По его словам, для победы над конкурентами в освоении космического пространства перед Россией стоят несколько задач.