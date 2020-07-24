В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

Россия движется по пути, согласно которому все ограничения, введенные ранее из-за ситуации с коронавирусом, планируется снять к февралю, заявили в Минздраве.

«Пока в РФ исходят из того, что все ограничения по коронавирусу снимут в феврале», - сказал глава ведомства Михаил Мурашко.

По его словам, в ведомстве надеются, что формирование популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен. Только после этого этапа можно будет переходить в «фазу возвращения к обычной привычной жизни».

За минувшие сутки в России выявлено 5 811 новых случаев заражения. Общее число людей, которых поразил COVID-19 с начала эпидемии в России, превысило 800 тысяч человек.