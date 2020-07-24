«Как бумажку смяло»: в Челябинской области иномарку разорвало пополам в результате ДТП

В Челябинской области накануне вечером произошло смертельное ДТП. Недалеко от озера Еловое, двигаясь по мокрой дороге, 29-летний водитель Honda Civic не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Chevrolet Tahoe. В результате аварии автомобиль Honda разорвался пополам, водитель погиб на месте. Второй водитель-участник ДТП серьезно не пострадал.

Кадры жуткой аварии были опубликованы в Сети.

«Разорвало машину. Это фильм ужасов. Минуту назад они столкнулись, как бумажку смяло», - раздаются голоса очевидцев за кадром.

По данным ГИБДД, погибший водитель ранее привлекался за нарушение правил дорожного движения. Смертельная авария произошла в условиях дождя, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.