Врач оценил риск заражения СOVID-19 при переливании крови

Заразиться коронавирусной инфекцией при переливании крови практически исключено, так как на станциях и вне условий эпидемии тщательно соблюдаются все санитарные нормы.

Как пояснил главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье, это абсолютно неосуществимо и является чем-то из области фантастики.

«С точки зрения вообще риска инфекции и инфицирования в условиях станций переливания крови - это практически исключено. Потому что там всегда выполняются все режимные меры. Мы, продолжая хирургическую деятельность и осуществляя заготовку крови, особых проблем с этим никогда не видели», - цитирует РИА Новости ответ Готье на вопрос, уменьшилось ли количество доноров крови на станциях переливания.

Сергей Готье также отметил, что случаев повторного заражения коронавирусом пока не было. При этом в ряде случаев отмечается торпидное течение заболевания.