В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампа

В Кремле раскрыли темы телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося 23 июля.

Сообщается, что главы государств обсудили стратегическую стабильность и контроль над вооружениями, в то время как вопрос нефти ими не поднимался. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Также он отметил, что переговоры Трампа с Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом не перекликались между собой.

В ходе разговора Путин и Трамп затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы и акцентировали востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения.