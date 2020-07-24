Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище переустановили голову

В Москве изменили памятник барду, актеру и поэту Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище. Сообщается, что скульптуре переустановили голову.

Скульптор Александр Рукавишников создал памятник в 1985 году. Он представил Высоцкого будто бы вырывающимся из пламени.

По предварительной информации, решение сменить голову изваяния было принято самим создателем в канун 35-летия со дня его установки. Привыкшие к прежнему облику Высоцкого москвичи теперь недоумевают, так как он перестал быть похожим на себя.

Где проходила грань между настоящим Высоцким и лирическим героем его песен? О том, каким был поэт и актер, и что происходило с ним на излете советской эпохи, вы можете узнать в выпуске документального цикла «Легенды музыки» на телеканале «Звезда».