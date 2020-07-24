Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом

Сенатор от Калужской области, 68-летний Алексей Александров попал в больницу после заражения инфекцией COVID-19. Речь об инфекции коронавируса зашла на пленарном заседании Совета Федерации, опасность которой до сих пор нельзя ставить под сомнение.

После этих слов сенатор Людмила Нарусова сообщила о том, что среди инфицированных оказался один из коллег присутствующих на заседании.

«Валентина Ивановна, вы абсолютно правильно сказали, что расслабляться нельзя, вирус повсюду. Я вчера разговаривала с нашим коллегой Алексеем Александровым, он в тяжелом состоянии в больнице», - цитирует Людмилу Нарусову РИА Новости.

Как уточнила Валентина Матвиенко, на заседании отсутствуют два сенатора, заболевших COVID-19. В связи с чем призвала коллег внимательнее относиться к санитарным требованиям, поблагодарив из за то, что все они пришли в масках.

После этого Людмила Нарусова подчеркнула, что возникает проблема с защитой членов Совфеда от вируса из-за того, что гости приходят в здание на Большой Дмитровке без масок и при этом ездят в одном лифте с сенаторами, где «чихают и кашляют».